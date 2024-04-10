Орловские врачи отправятся в Троснянский район

Фото: департамент здравоохранения Орловской области
Выездные бригады Орловской областной клинической больницы приедут в Троснянский район. 11 апреля прием жителей проведут кардиолог, офтальмолог и эндокринолог.
Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, местные врачи заранее отбирают группу пациентов, которым требуется консультация узких специалистов. Состав выездной бригады меняется в зависимости от потребности района.
Следующий выезд запланирован на 18 апреля. Жителей Краснозоренского района примут кардиолог и невролог.