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15:30, 10 апреля 2024 года В Орле делают посуду для Третьяковки и Пушкинского музея Также этой продукцией пользуются в известных российских музеях и ресторанах.







Из посуды производства орловского фарфорового завода едят в Третьяковской галерее, музеях и известных ресторанах страны. Часть товаров идет за границу.



Компания наращивает обороты, закупается новое оборудование. Сейчас здесь выпускают больше тысячи видов различной универсальной посуды. В планах начать производство свечей и текстиля.



Завод открыли восемь лет назад. Посуда из фарфора стала пользоваться большим спросом. Начинали супруги Варакины вдвоем. Сегодня фирма ежемесячно выпускает более 60 тысяч изделий.





Эльза Ахмедбекова



