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14:54, 10 апреля 2024 года От укусов клещей в Орловской области пострадали 11 человек Случаев заболевания иксодовым боррелиозом не зарегистрировано.



Фото: архив

В Орловской области растет число граждан, пострадавших от укусов клещей. В медицинские организации обратились уже 11 человек, в том числе 7 детей.



Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области, случаев заболевания иксодовым боррелиозом и клещевым энцефалитом на территории региона не зарегистрировано.



Специалисты Управления напоминают, что основным методом профилактики присасывания клещей является индивидуальная защита. В случае, если вы сняли с себя клеща, рекомендуется его отнести на исследование.





Сергей Мерцалов



