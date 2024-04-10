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12:43, 10 апреля 2024 года Орловские чиновники и депутаты посетили лагерь "Алые паруса" Оздоровительное учреждение не работает уже шесть лет.



Фото: Екатерина Габова

В Ливенский район Орловской области приехала делегация из Орла. В нее вошли представители департамента образования и облсовета. Делегация осмотрела, как выглядит детский лагерь "Алые паруса" через шесть лет после закрытия.



В 2018 году условия для пребывания детей были признаны непригодными, а корпуса – аварийными. Сейчас территория лагеря готовится к экспертизе, результаты которой будут известны уже в июне. Если по результатам экспертизы будет вынесено, что износ составляет более 70%, восстанавливать лагерь не будут.





Екатерина Габова



