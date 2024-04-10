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13:03, 10 апреля 2024 года Орловцев научат танцевать вальс Акция "Вальс Победы" состоится в Орле 9 мая.



Фото: архив

Активных и творческих жителей Орла приглашают принять участие в акции "Вальс Победы". Масштабное мероприятие развернется на праздничных площадках города 9 мая.



- Всех желающих обучат азам вальса. Даже если вы новичок и никогда раньше не танцевали, мы вас ждем. Границ для участия в проекте нет, возраст не имеет значения, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.



В мэрии отметили, что проект объединяет горожан разных поколений, профессий и национальностей. К нему могут присоединиться школьники, студенты, ветераны, трудовые и творческие коллективы, семьи. Телефон для связи с организатороми - 89103026916.





Сергей Мерцалов



