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12:37, 10 апреля 2024 года Тургеневский праздник в Орле намечен на 14 июня В 2024 году он будет носить семейный оттенок.



Фото: архив

В 2024 году Тургеневский праздник пройдет под названием "К истокам". 10 апреля вице-спикер облсовета Михаил Вдовин обсудил с режиссером театра Тургенева Екатериной Вершининой и директором литературного музея Верой Ефремовой концепцию праздника.



– В этом году на празднике будут присутствовать новые тематические площадки и коллективы. Мы постараемся, чтобы в год семьи праздник носил семейный оттенок, - сообщил Михаил Вдовин.



Подготовка стартовала. Те, у кого есть интересные идеи, и кто хочет принять участие в празднике, может позвонить по телефону: 59-80-34.





Сергей Силаев



