Тургеневский праздник в Орле намечен на 14 июня

В 2024 году Тургеневский праздник пройдет под названием "К истокам". 10 апреля вице-спикер облсовета Михаил Вдовин обсудил с режиссером театра Тургенева Екатериной Вершининой и директором литературного музея Верой Ефремовой концепцию праздника.
– В этом году на празднике будут присутствовать новые тематические площадки и коллективы. Мы постараемся, чтобы в год семьи праздник носил семейный оттенок, - сообщил Михаил Вдовин.
Подготовка стартовала. Те, у кого есть интересные идеи, и кто хочет принять участие в празднике, может позвонить по телефону: 59-80-34.