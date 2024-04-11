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8:00, 11 апреля 2024 года Саженцы, ввезенные в Орловскую область без документов, вернули в Польшу Фитосанитарный досмотр провели сотрудники Россельхознадзора.



Фото: архив

5 апреля на одном из складов временного хранения в Орле сотрудники межтерриториального Управления Россельхознадзора досмотрели более 7 тысяч саженцев хвойных пород. Их завезли в наш регион из Польши для индивидуального предпринимателя.



В ходе проверки было установлено, что у груза отсутствовали необходимые документы, подтверждающие его качество и безопасность. В итоге саженцы вернули в Польшу, а индивидуальному предпринимателю выписали предостережение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Вести-Орёл



