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12:01, 10 апреля 2024 года Орловские мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам Это священный день для представителей ислама.



Фото: архив "Вестей"

30 дней молитв, чтения Корана и строгого поста окончены для мусульман. 10 апреля - священный день. Верующие отмечают праздник разговения Ураза-байрам.



В течение месяца Рамадан те, кто держал пост, не ели и не пили в светлое время суток. Рано утром 10 апреля орловские верующие собрались на коллективную молитву. К окончанию поста все подготовились заранее: сделали уборку в доме, приготовили традиционные блюда. Обязательный ритуал – оказание помощи, тем кто в ней нуждается, принято давать милостыню.





Вести-Орёл



