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11:23, 10 апреля 2024 года В Орле состоялся юбилейный концерт Евгения Дербенко С 75-летием знаменитого композитора поздравили первые лица области и города.



Фото: администрация города Орла

На сцене театра имени Тургенева в Орле прошел юбилейный авторский концерт Заслуженного деятеля искусств России, Почетного гражданина города Евгения Петровича Дербенко. С 75-летием его поздравили первые лица Орла и области, сообщили в пресс-службе орловской мэрии.



Открылся юбилейный вечер торжественной увертюрой Евгения Дербенко "Салют Победы" в исполнении Орловского Губернаторского симфонического оркестра. В концерте прозвучали песни, стихи и музыка автора.



Напомним, что Евгений Дербенко - не только композитор, но и педагог, заслуженный деятель искусств России, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, почетный работник среднего профессионального образования РФ. Он подготовил более ста лауреатов международных и всероссийских конкурсов исполнителей на русских народных инструментах.









Сергей Мерцалов



