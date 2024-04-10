В Орле состоялся юбилейный концерт Евгения Дербенко
С 75-летием знаменитого композитора поздравили первые лица области и города.
Фото: администрация города Орла
На сцене театра имени Тургенева в Орле прошел юбилейный авторский концерт Заслуженного деятеля искусств России, Почетного гражданина города Евгения Петровича Дербенко. С 75-летием его поздравили первые лица Орла и области, сообщили в пресс-службе орловской мэрии.
Открылся юбилейный вечер торжественной увертюрой Евгения Дербенко "Салют Победы" в исполнении Орловского Губернаторского симфонического оркестра. В концерте прозвучали песни, стихи и музыка автора.
Напомним, что Евгений Дербенко - не только композитор, но и педагог, заслуженный деятель искусств России, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, почетный работник среднего профессионального образования РФ. Он подготовил более ста лауреатов международных и всероссийских конкурсов исполнителей на русских народных инструментах.