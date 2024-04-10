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10:50, 10 апреля 2024 года В Орле скончалась ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Федоровна Борисенкова В 2024 году ей исполнилось бы 100 лет.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

Ушла из жизни участница Великой Отечественной войны Анастасия Борисенкова. Она родилась 14 декабря 1924 года.



До войны Анастасия Федоровна жила на Украине, успела окончить семь классов школы. После освобождения родного края от фашистов работала в полевой армейской хлебопекарне, которая следовала за продвигающимися на запад частями Красной армии.



Анастасия Борисенкова дошла до Берлина и расписалась на Рейхстаге. Награждена медалью "За боевые заслуги".



В послевоенные годы Анастасия Федоровна заочно окончила Московский кооперативный техникум. Более 30 лет проработала экономистом на кооперативном

производственном комбинате в Орле.



Редакция ГТРК "Орел" выражает искренние соболезнования семье и близким Анастасии Федоровны.





Сергей Мерцалов



