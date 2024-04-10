среда 10.04.2024 12:33:26 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

10:50, 10 апреля 2024 года

В Орле скончалась ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Федоровна Борисенкова

В 2024 году ей исполнилось бы 100 лет.

Фото: пресс-служба администрации города Орла

Ушла из жизни участница Великой Отечественной войны Анастасия Борисенкова. Она родилась 14 декабря 1924 года.

До войны Анастасия Федоровна жила на Украине, успела окончить семь классов школы. После освобождения родного края от фашистов работала в полевой армейской хлебопекарне, которая следовала за продвигающимися на запад частями Красной армии.

Анастасия Борисенкова дошла до Берлина и расписалась на Рейхстаге. Награждена медалью "За боевые заслуги". 

В послевоенные годы Анастасия Федоровна заочно окончила Московский кооперативный техникум. Более 30 лет проработала экономистом на кооперативном
производственном комбинате в Орле.

Редакция ГТРК "Орел" выражает искренние соболезнования семье и близким Анастасии Федоровны.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.