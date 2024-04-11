Главная » Новости



7:30, 11 апреля 2024 года В Спасском-Лутовиново почти 200 человек вышли на пробежку Мероприятие приурочили ко Всемирному дню здоровья.



Фото: Екатерина Ерохина

Глава Мценского района Екатерина Ерохина рассказала в соцсетях, что в Спасском-Лутовиново состоялся традиционный легкоатлетический забег. На старт вышли 182 спортсмена.



Длина дистанции для всех составила километр, а на финише участников забега ждали полевая кухня, горячий чай и мини-концерт от учеников местной школы и артистов района.



В конце победителям вручили награды, а все школы района получили сертификаты на получение спортивного инвентаря.



– Спасибо всем, кто сегодня принял участие в нашем забеге! Пусть спорт всегда будет нормой вашей жизни! - написала Ерохина.





Сергей Силаев



