В Спасском-Лутовиново почти 200 человек вышли на пробежку

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7:30, 11 апреля 2024 года
В Спасском-Лутовиново почти 200 человек вышли на пробежкуМероприятие приурочили ко Всемирному дню здоровья.
Фото: Екатерина Ерохина
Глава Мценского района Екатерина Ерохина рассказала в соцсетях, что в Спасском-Лутовиново состоялся традиционный легкоатлетический забег. На старт вышли 182 спортсмена.
Длина дистанции для всех составила километр, а на финише участников забега ждали полевая кухня, горячий чай и мини-концерт от учеников местной школы и артистов района.
В конце победителям вручили награды, а все школы района получили сертификаты на получение спортивного инвентаря.
– Спасибо всем, кто сегодня принял участие в нашем забеге! Пусть спорт всегда будет нормой вашей жизни! - написала Ерохина.
Сергей Силаев
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