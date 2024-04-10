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9:35, 10 апреля 2024 года Болховский район отправил большую посылку на фронт Гуманитарный груз доставили бойцам под Кременную.



Фото: портал Орловской области

По поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова под Кременную доставили большую посылку для наших военных. В двух подразделениях служат орловские бойцы.



В сборе груза приняли участие руководители Болховского района, представители бизнеса и местные жители. Об этом сообщает региональный инфорпортал.



В посылке большое количество запчастей и расходных материалов для автомобилей "УАЗ" и "Нива". По просьбам бойцов на фронт привезли три генератора, тактические шлемы, наушники, рации, бронежилеты, утеплители, 20 комплектов формы и обувь, маскировочные сети, спальные мешки, наборы инструментов, большое количество салфеток, окопные свечи, канцелярские принадлежности, а также продукты питания и средства личной гигиены.





Сергей Мерцалов



