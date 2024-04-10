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20:40, 9 апреля 2024 года В Орле представили премьеру спектакля "Татуированная роза" Постановку представили в "Свободном пространстве".







В орловском театре "Свободное пространство" представили премьеру спектакля режиссера Ларисы Леменковой "Татуированная роза". Главную героиню — Серафину делла Розу — сыграла Светлана Нарышкина.

Сюжет трагикомедии рассказывает о женщине, которая после трагической гибели мужа пребывает в глубокой депрессии. Она кремирует его тело и хранит урну с прахом у себя дома, не поддаваясь на уговоры вернуться в реальность. Душа Серафины просит Мадонну дать ей знак, чтобы жизнь снова обрела смысл.



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Эва Стасюлевич



