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19:29, 9 апреля 2024 года В Орловской области продолжает падать заболеваемость ОРВИ и COVID-19 Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.





В Орловской области продолжает улучшаться эпидемическая обстановка. По данным Роспотребнадзора, с 1 по 7 апреля зарегистрировано 3626 обращений по ОРВИ, что на 4,7% меньше показателя позапрошлой семидневки. Больше половины заболевших — 51,3% — дети в возрасте до 14 лет.



Случаев COVID-19 стало меньше на 34,2%.

"В структуре циркулирующих вирусов преобладает SARS-CoV-2, доля вирусов гриппа незначительная, наблюдается активная циркуляция вирусов негриппозной этиологии: сезонные коронавирусы, метапневмовирусы, риновирусы, РС-вирусы", — рассказали в Роспотребнадзоре.





Артем Ежаков



