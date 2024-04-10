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19:29, 9 апреля 2024 года

В Орловской области продолжает падать заболеваемость ОРВИ и COVID-19

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.


В Орловской области продолжает улучшаться эпидемическая обстановка. По данным Роспотребнадзора, с 1 по 7 апреля зарегистрировано 3626 обращений по ОРВИ, что на 4,7% меньше показателя позапрошлой семидневки. Больше половины заболевших — 51,3% — дети в возрасте до 14 лет.

Случаев COVID-19 стало меньше на 34,2%.
"В структуре циркулирующих вирусов преобладает SARS-CoV-2, доля вирусов гриппа незначительная, наблюдается активная циркуляция вирусов негриппозной этиологии: сезонные коронавирусы, метапневмовирусы, риновирусы, РС-вирусы", — рассказали в Роспотребнадзоре.



Артем Ежаков
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