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19:19, 9 апреля 2024 года Орловцы передали большой груз постельного белья и посуды в полевой госпиталь Груз доставили для медиков, работающих в лесах Кременной.



Фото: Сергей Лежнев

Орловцы передали большой гуманитарный груз в полевой госпиталь в лесу под Кременной. Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев. В посылку вошла большая партия постельного белья, более 20 тысяч штук одноразовой посуды, мыло, форма, запчасти на машины, 70 рулонов рабицы. "Особая просьба была по рабице, надо было укрыть расположение и технику. Во время разговора медики пожаловались, что только за вчера у них FPV-дронами сожгли две единицы техники. Для эвакуационных групп это большая потеря", — сообщил Лежнев.





