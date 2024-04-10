Орловцы передали большой груз постельного белья и посуды в полевой госпиталь

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19:19, 9 апреля 2024 года
Орловцы передали большой груз постельного белья и посуды в полевой госпитальГруз доставили для медиков, работающих в лесах Кременной.
Фото: Сергей Лежнев
Орловцы передали большой гуманитарный груз в полевой госпиталь в лесу под Кременной. Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.
В посылку вошла большая партия постельного белья, более 20 тысяч штук одноразовой посуды, мыло, форма, запчасти на машины, 70 рулонов рабицы.
"Особая просьба была по рабице, надо было укрыть расположение и технику. Во время разговора медики пожаловались, что только за вчера у них FPV-дронами сожгли две единицы техники. Для эвакуационных групп это большая потеря", — сообщил Лежнев.