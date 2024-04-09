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17:38, 9 апреля 2024 года Орловцам пообещали самый жаркий день на неделе Столбики термометров поднимутся до 26 градусов тепла.





Орловский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни. 10 апреля станет самым жарким днем на текущей неделе.



Завтра в области прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Ночью температура воздуха составит от шести до 11 градусов. Днем воздух прогреется в значениях от 21 до 26 градусов.



11 апреля осадков также не ждут. Ночью термометры покажут от семи до 12 градусов, днем – от 19 до 24.



Днем 12 апреля местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью: от четырех до девяти градусов, днем от 14 до 19.





Артем Ежаков



