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9:30, 10 апреля 2024 года Депутаты проверили исполнение региональных и федеральных программ в Должанском районе Народные избранники посетили Урыновскую школу и наградили местных организаторов выборов президента России.







Депутаты Орловского облсовета провели день в Должанском районе, где проверили исполнение региональных и федеральных программ.



Первым делом народные избранники заглянули в Урыновскую школу, которую капитально отремонтировали в рамках программы "Модернизация школьных систем". На капремонт выделили 35 миллионов рублей, около десяти миллионов – на оснащение современным оборудованием.



В школе появился центр детских инициатив, кабинет химии получил цифровую лабораторию, своего обновления дождался спортзал.



Также депутаты наградили местных организаторов выборов президента России.





Екатерина Габова



