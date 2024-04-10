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9:30, 10 апреля 2024 года

Депутаты проверили исполнение региональных и федеральных программ в Должанском районе

Народные избранники посетили Урыновскую школу и наградили местных организаторов выборов президента России.



Депутаты Орловского облсовета провели день в Должанском районе, где проверили исполнение региональных и федеральных программ.

Первым делом народные избранники заглянули в Урыновскую школу, которую капитально отремонтировали в рамках программы "Модернизация школьных систем". На капремонт выделили 35 миллионов рублей, около десяти миллионов – на оснащение современным оборудованием.

В школе появился центр детских инициатив, кабинет химии получил цифровую лабораторию, своего обновления дождался спортзал.

Также депутаты наградили местных организаторов выборов президента России.


Екатерина Габова
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