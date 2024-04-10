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20:30, 9 апреля 2024 года Орловца заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами Украины За это мужчина просил грин-карту США.







Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по собственной инициативе передавал украинской стороне данные о военных объектах на территории Орловщины.



На связь он вышел сам, предложив свои услуги за вознаграждение. Мужчина просил у кураторов грин-карту. Это документ, подтверждающий статус постоянного жителя США.



Оперативники установили, что орловец передал сведения о принимаемых ВС России мерах в сфере военно-медицинского обеспечения в условиях СВО. Возбуждено уголовное дело, мужчина взят под стражу.





Всеволод Трифонов



