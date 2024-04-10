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9:00, 10 апреля 2024 года В Подмосковье детский клинический центр назвали в честь знаменитого орловца Строительство госпиталя завершается в городе Красногорске.



Фото: архив

В Подмосковье завершается строительство детского клинического центра имени Леонида Рошаля. Госпиталь готов почти на 90% и откроется уже этим летом в Красногорске, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Ежегодно около 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов смогут получать здесь по ОМС медицинскую помощь. В госпитале будут лечить самые сложные заболевания. Для этого закупили 6 тысяч единиц современного оборудования.



Напомним, что Леонид Рошаль - уроженец Ливен, выдающийся советский и российский хирург, педиатр, Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Президент Национальной медицинской палаты, доктор медицинских наук, профессор.





Сергей Мерцалов



