19 орловцев борются за звание воспитателя года

Конкурсной площадкой стал детский сад №24.

В Орле проходит региональный этап конкурса "Воспитатель года". За звание борются 19 участников. Практической площадкой стал детский сад № 24.

В работе конкурсанты применяют разные методики и темы для занятий. Работают они с незнакомыми детьми, так как профессиональный воспитатель должен найти подход к любому малышу.

Жюри выберет семь финалистов. 12 апреля им предстоит провести мастер-класс по своей авторской методике. Победитель представит наш регион в Подмосковье на всероссийском этапе конкурса.