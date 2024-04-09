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19:00, 9 апреля 2024 года Орловщина планирует создать собственную ВДНХ Она уже была в регионе.







Практически сразу после Великой Отечественной войны в Орле появилась собственная выставка достижений народного хозяйства. Она занимала огромную площадь, где были представлены ведущие достижения того времени в животноводстве, растениеводстве и механизации сельского хозяйства.



Губернатор Орловской области поднял вопрос о том, что стоит восстановить ее и, возможно, на том же самом месте, где она и была – за лесопарком "Цон".



Выставка пришла в окончательный упадок в конце 80-х годов прошлого века. Пропилеи сейчас украшены вандальными росписями. Но, как считает, краевед Виктор Ливцов, восстановить ее вполне возможно.



В справке, выданной Департаментом госимущества и земельных отношений, сказано, что сегодня территория бывшей выставки принадлежит к землям лесного фонда и находится в федеральной собственности, так что земельных препятствий к возрождению орловской ВДНХ вероятнее всего, не будет.





Эва Стасюлевич



