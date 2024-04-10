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19:30, 9 апреля 2024 года Семье умершего участника СВО из Орловской области вручили "Орден Мужества" Награду передали родителям бойца.



Фото: администрация города Ливны

В администрации города Ливны семье умершего бойца Андрея Новикова вручили "Орден Мужества". Андрей учился в городской школе №4, затем в ливенском колледже, работал в АО "Промприбор". Был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года.



В зоне СВО Новиков служил в мотострелковых войсках, проявляя верность воинскому и гражданскому долгу, смелость и решительность. Но беда пришла, откуда не ждали: Андрей умер от онкологического заболевания в военном госпитале через год после мобилизации. Награжден "Орденом Мужества" посмертно.



Родителям Андрея - Галине Алексеевне, Ивану Николаевичу и супруге Кристине Олеговне - исполняющая обязанности главы города Ливны Людмила Полунина выразила глубокие соболезнования, поблагодарила за воспитание сына настоящим патриотом.

- Для всех нас он - Герой, навсегда в "Бессмертном полку" участников Великой Отечественной войны и всех других войн, доблестных защитников Отечества. На таких примерах и надо воспитывать молодое поколение ливенцев, - сказала Полунина.





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