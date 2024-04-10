Главная » Новости



20:00, 9 апреля 2024 года Боец СВО провел "Урок мужества" для юных орловцев Беседа прошла в школе №26 Орла.







Участник специальной военной операции пообщался с учениками школы №26. Он рассказал им о чувстве долга, ответственности и патриотизме. В этот же день была отработана первая летняя церемония поднятия государственного флага РФ на улице.



Боец сейчас проходит курс реабилитации. На поле боя солдат потерял кисть руки. Ребята узнали о том, как важна физическая подготовка и моральный настрой солдат.



– Именно в сердце любовь, именно к Родине, именно патриотизм Он у меня, конечно, останется. Буду выезжать на мероприятия, буду участвовать, - рассказала младший сержант кадетского пограничного класса имени Поспелова Яна Моисеева.





Антон Сорокин



