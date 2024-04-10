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20:00, 9 апреля 2024 года

Боец СВО провел "Урок мужества" для юных орловцев

Беседа прошла в школе №26 Орла.



Участник специальной военной операции пообщался с учениками школы №26. Он рассказал им о чувстве долга, ответственности и патриотизме. В этот же день была отработана первая летняя церемония поднятия государственного флага РФ на улице.

Боец сейчас проходит курс реабилитации. На поле боя солдат потерял кисть руки. Ребята узнали о том, как важна физическая подготовка и моральный настрой солдат.

Именно в сердце любовь, именно к Родине, именно патриотизм Он у меня, конечно, останется. Буду выезжать на мероприятия, буду участвовать, - рассказала младший сержант кадетского пограничного класса имени Поспелова Яна Моисеева.


Антон Сорокин
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