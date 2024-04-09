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14:49, 9 апреля 2024 года В Орловскую область поступит вакцина от свинки Партию из девяти тысяч доз ждут 10 апреля.





В Орловскую область 10 апреля поступит девять тысяч доз вакцины от эпидемического паротита, или свинки. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



С поступлением препарата начнется подчищающая иммунизация. Прививку сделают тем, кто был не привит или не имеет точных данных о вакцинации против заболевания.





