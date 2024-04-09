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18:27, 9 апреля 2024 года Орловчанка десять лет незаконно получала "чернобыльские" Деньги с женщины взыщут.





Суд в Орле удовлетворил прокурорский иск о взыскании с женщины 100 тысяч рублей, незаконно полученных ею в качестве социальных выплат.



Как рассказали в надзорном ведомстве, женщина была прописана в населенном пункте, находящемся в льготной зоне вследствие катастрофы на ЧАЭС. В 2014-м году орловчанка покинула место жительства, но не уведомила социальную службу и продолжила получать выплаты. Женщина незаконно получила порядка 100 тысяч рублей.





Артем Ежаков



