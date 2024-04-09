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15:30, 9 апреля 2024 года При освобождении Козинок погибли бойцы из Орловской области Белгородское село стало местом ожесточенных боестолкновений в марте 2024 года.



Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева

Советник губернатора Сергей Лежнев рассказал о гибели орловских воинов при отражении атаки ВСУ в селе Козинки Белгородской области. Он подчеркнул, что врага встретила героическая армия. - К сожалению, пока мы не можем рассказать обо всем, еще не время. Вечная память героям, которые своей жизнью защищали нашу землю! – написал Лежнев в своем телеграм-канале. По его словам, враг наносил удары по гражданским объектам. Лежнев отметил, что необходимо помнить, какой ценой была освобождена Козинка. Населенный пункт находится недалеко от границы с Украиной. В марте туда пытались проникнуть украинские диверсанты. Разгорелись ожесточенные бои. О полной зачистке села в Белгородской области Минобороны РФ сообщило 20 марта 2024 года.





Сергей Мерцалов



