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17:47, 9 апреля 2024 года Пять муниципалитетов Орловщины займутся продвижением инвестиционного имиджа региона Трехстороннее соглашение подписали Мценск и Мценский район, Орловский округ, а также Кромской и Урицкий районы.







Пять муниципалитетов Орловской области в конце марта 2024 года подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в обеспечении благоприятного инвестиционного климата. Сторонами соглашения также выступили департамент экономического развития и инвестиционной деятельности региона и "Корпорация развития Орловской области".



Как будет работать соглашение, корреспонденту "Вести-Орел" Екатерине Габовой рассказал руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев.







Екатерина Габова



