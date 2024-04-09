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16:29, 9 апреля 2024 года В Орле подсчитали убыток от безбилетников Выпадающие доходы исчисляются десятками миллионов рублей.





В Орле подсчитали убытки от безбилетников. Выпадающие доходы, по предварительным подсчетам, составили 50 миллионов рублей в год.



Всего в 2024-м году в ТТП прогнозируют перевезти 12 миллионов орловцев. На последней сессии горсовета рассматривали вопрос увеличения штрафа за безбилетный проезд с 200 до 2500 тысяч рублей.





Анна Вайсергисер



