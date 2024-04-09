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14:18, 9 апреля 2024 года ВНИМАНИЕ! ООО «ОТРАДААГРОИНВЕСТ»





Оповещает граждан о проведении химической обработки с/х угодий путем опрыскивания наземным способом в период с 08 апреля по 28 апреля 2024 года на территории Мценского и Орловского районов Орловской области, расположенных в близи населенных пунктов (муниципальных образований) и в границах земельных участков с кадастровыми номерами: Кадастровый № Адрес Кадастровый № Адрес 57:11:0000000:84 Орловская область, р-н Мценский, с/п Подберезовское, в районе н.п. Михайлов Брод, н.п.Красная Горка, н.п.Чичерино, н.п.Гантюрево, н.п.Жилино,н.п.Большое Лыково 57:11:0020301:664 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, юго-восточнее д. Приволье 57:11:0040301:525 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Подберезовское, СП "Жилино"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск" 57:11:0020301:665 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, восточнее д. Приволье 57:11:0000000:1130 Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СПК "Гладкое" 57:11:0020301:728 Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок) 57:11:0000000:47 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СПК "Гладкое" 57:11:1100101:267 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, д Фарафоново 57:11:0000000:47 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СПК "Гладкое" 57:11:1160101:194 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, д Жилинково 57:11:0040301:583 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СПК "Гладкое" 57:11:0020301:881 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" 57:11:0040301:593 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СПК "Гладкое" 57:11:0020301:188 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановский, СПК "Фарафоново" 57:11:0040301:173 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Черемошенское, СП "Черемошны" 57:11:0020301:494 Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" 57:11:0040301:647 Орловская область, р-н Мценский, с/п Черемошенское, СПК "Черемошны" 57:11:1090101:169 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, д Поветкино 57:11:0040301:173 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Черемошенское, СП "Черемошны" 57:11:0000000:101 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок) 57:11:0040301:309 Орловская обл, р-н Мценский, с/с Черемошенский, территория СП "Черемошны", севернее н.п.Журавинка 57:11:0000000:1259 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок) 57:11:0040301:306 Орловская обл, р-н Мценский, с/с Черемошенский, территория СП "Черемошны", севернее н.п.Журавинка 57:11:0020301:1133 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с.п. Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок) 57:11:0040301:307 Орловская обл, р-н Мценский, с/с Черемошенский, территория СП "Черемошны", севернее н.п.Журавинка 57:11:0020301:207 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с.п. Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок) 57:11:0040301:508 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Черемошенское, за северной окраиной д.Журавинка 57:11:0020301:452 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с.п. Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок) 57:11:0040201:199 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск" 57:11:0020301:453 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с.п. Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок) 57:11:0040201:200 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск" 57:11:0020301:495 Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" 57:11:0040201:202 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск" 57:11:0020301:496 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" 57:11:0040201:197 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск" 57:11:0000000:1822 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с.п. Аникановское 57:11:0040201:87 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское" 57:11:0020301:1026 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, КСП "Аникановское" 57:11:0040201:87 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское" 57:11:0020301:550 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/с Аникановский, с востока н.п.Аниканово 57:11:0040201:196 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск" 57:11:0020301:551 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/с Аникановский, с востока н.п.Аниканово 57:11:0040101:606 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Спасско-Лутовиновское, СПК "Каменский" 57:11:0020301:570 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/с Аникановский, с востока н.п. Аниканово 57:11:0040101:172 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Спасско-Лутовиновское, СПК "Каменский" 57:11:0000000:1406 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Карандаковское, СП "МИР" 57:11:0040101:172 57:11:0000000:1556 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, сельское поселение Карандаковское, СП "Мир" 57:11:0000000:1245 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Спасско-Лутовиновское, СПК "Каменский" (оставшийся земельный участок) 57:11:0000000:1659 Российская Федерация, Орловская область, Мценский район, Карандаковское сельское поселение, СП "Мир" 57:11:0030201:469 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Подмокринское, ОАО "Ново-Волковское" 57:11:0020301:519 Орловская обл, р-н Мценский, с/с Карандаковский, СП "Мир" 57:11:0030201:470 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Подмокринское, ОАО "Ново-Волковское" 57:11:0000000:1406 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Карандаковское, СП "МИР" 57:11:0030201:471 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Подмокринское, ОАО "Ново-Волковское" 57:11:0000000:1659 Российская Федерация, Орловская область, Мценский район, Карандаковское сельское поселение, СП "Мир" 57:11:0030201:472 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Подмокринское, ОАО "Ново-Волковское" 57:11:0000000:95 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Карандаковское, СП "Мир" 57:11:0000000:101 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок) 57:11:0020301:517 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Карандаковское, СП "Мир" 57:11:0020301:188 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановский, СПК "Фарафоново" 57:11:0020301:623 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/с Карандаковский, д Малое Алисово 57:11:0020301:39 Орловская обл, р-н Мценский, с/с Аникановский, по смежеству с землями н.п.Серебряный 57:11:0020301:518 Орловская обл, р-н Мценский, с/с Карандаковский, СП "Мир" 57:11:0020301:40 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, по смежеству с землями н.п.Серебряный 57:10:0020101:1119 Российская Федерация, Орловская область, р-н Орловский, с/п Становское 57:11:0020301:488 Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" 57:10:0020101:2004 Орловская обл, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино") 57:11:0020301:489 Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" 57:10:0020101:2546 Орловская область, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино") 57:11:0020301:490 Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" 57:10:0020101:1873 Российская Федерация, Орловская область, р-н Орловский, с Паслово 57:11:0020301:491 Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" 57:10:0020101:2006 Орловская обл, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино") 57:11:0020301:492 Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" 57:10:0020101:2007 Орловская обл, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино") 57:11:0020301:493 Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" 57:10:0020101:2008 Орловская область, Орловский район, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино") 57:11:0000000:101 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок) 57:10:0020101:2548 Российская Федерация, Орловская область, р-н Орловский, с/п Становское 57:11:0000000:1259 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок) 57:10:0020101:1121 Орловская область, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино") 57:11:0020301:1027 Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" 57:10:0020101:2002 Орловская обл, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино") 57:11:0020301:214 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановский, СПК "Фарафоново" 57:10:0020101:2003 Орловская обл, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино") 57:11:0020301:188 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановский, СПК "Фарафоново" 57:10:0020101:1120 Российская Федерация, Орловская область, р-н Орловский, с/п Становское Со схемой границ земельных участков можно ознакомиться на сайте Росреестра России (публичной кадастровой карте): https://pkk.rosreestr.ru. Обработка полей (земельных участков) будет проводится следующими пестицидами и/или агрохимиками: Название применяемого пестицида Класс опасности Сведения об опасных свойствах пестицидов для человека для пчел ОДК в почве (мг/кг) ПДК в воде (мг/дм3) ПДК в воздухе рабочей зоны (мг/м3) ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3) Безводный аммиак 4 4 0,2 1,5 20 0,2 Время изоляции (исключения лёта пчёл): не менее 4-6 суток. Обработки будут проводиться в полном соответствии с требованиями законодательства. Настоящее объявление не является рекламой препаратов, указанных в нём. Контактный телефон для уточнения информации: 8-920-815-74-97 Назаренко Екатерина Александровна (Главный агроном ООО «Отрадаагроинвест»).





