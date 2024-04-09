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14:18, 9 апреля 2024 года
ВНИМАНИЕ!ООО «ОТРАДААГРОИНВЕСТ»
Оповещает граждан о проведении химической обработки с/х угодий путем опрыскивания наземным способом в период с 08 апреля по 28 апреля 2024 года на территории Мценского и Орловского районов Орловской области, расположенных в близи населенных пунктов (муниципальных образований) и в границах земельных участков с кадастровыми номерами:
|
Кадастровый №
|
Адрес
|
Кадастровый №
|
Адрес
|
57:11:0000000:84
|
Орловская область, р-н Мценский, с/п Подберезовское, в районе н.п. Михайлов Брод, н.п.Красная Горка, н.п.Чичерино, н.п.Гантюрево, н.п.Жилино,н.п.Большое Лыково
|
57:11:0020301:664
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, юго-восточнее д. Приволье
|
57:11:0040301:525
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Подберезовское, СП "Жилино"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск"
|
57:11:0020301:665
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, восточнее д. Приволье
|
57:11:0000000:1130
|
Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СПК "Гладкое"
|
57:11:0020301:728
|
Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)
|
57:11:0000000:47
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СПК "Гладкое"
|
57:11:1100101:267
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, д Фарафоново
|
57:11:0000000:47
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СПК "Гладкое"
|
57:11:1160101:194
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, д Жилинково
|
57:11:0040301:583
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СПК "Гладкое"
|
57:11:0020301:881
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"
|
57:11:0040301:593
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СПК "Гладкое"
|
57:11:0020301:188
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановский, СПК "Фарафоново"
|
57:11:0040301:173
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Черемошенское, СП "Черемошны"
|
57:11:0020301:494
|
Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"
|
57:11:0040301:647
|
Орловская область, р-н Мценский, с/п Черемошенское, СПК "Черемошны"
|
57:11:1090101:169
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, д Поветкино
|
57:11:0040301:173
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Черемошенское, СП "Черемошны"
|
57:11:0000000:101
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)
|
57:11:0040301:309
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/с Черемошенский, территория СП "Черемошны", севернее н.п.Журавинка
|
57:11:0000000:1259
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)
|
57:11:0040301:306
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/с Черемошенский, территория СП "Черемошны", севернее н.п.Журавинка
|
57:11:0020301:1133
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с.п. Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)
|
57:11:0040301:307
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/с Черемошенский, территория СП "Черемошны", севернее н.п.Журавинка
|
57:11:0020301:207
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с.п. Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)
|
57:11:0040301:508
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Черемошенское, за северной окраиной д.Журавинка
|
57:11:0020301:452
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с.п. Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)
|
57:11:0040201:199
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск"
|
57:11:0020301:453
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с.п. Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)
|
57:11:0040201:200
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск"
|
57:11:0020301:495
|
Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"
|
57:11:0040201:202
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск"
|
57:11:0020301:496
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"
|
57:11:0040201:197
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск"
|
57:11:0000000:1822
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с.п. Аникановское
|
57:11:0040201:87
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"
|
57:11:0020301:1026
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, КСП "Аникановское"
|
57:11:0040201:87
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"
|
57:11:0020301:550
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/с Аникановский, с востока н.п.Аниканово
|
57:11:0040201:196
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск"
|
57:11:0020301:551
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/с Аникановский, с востока н.п.Аниканово
|
57:11:0040101:606
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Спасско-Лутовиновское, СПК "Каменский"
|
57:11:0020301:570
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/с Аникановский, с востока н.п. Аниканово
|
57:11:0040101:172
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Спасско-Лутовиновское, СПК "Каменский"
|
57:11:0000000:1406
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Карандаковское, СП "МИР"
|
57:11:0040101:172
|
57:11:0000000:1556
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, сельское поселение Карандаковское, СП "Мир"
|
57:11:0000000:1245
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Спасско-Лутовиновское, СПК "Каменский" (оставшийся земельный участок)
|
57:11:0000000:1659
|
Российская Федерация, Орловская область, Мценский район, Карандаковское сельское поселение, СП "Мир"
|
57:11:0030201:469
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Подмокринское, ОАО "Ново-Волковское"
|
57:11:0020301:519
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/с Карандаковский, СП "Мир"
|
57:11:0030201:470
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Подмокринское, ОАО "Ново-Волковское"
|
57:11:0000000:1406
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Карандаковское, СП "МИР"
|
57:11:0030201:471
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Подмокринское, ОАО "Ново-Волковское"
|
57:11:0000000:1659
|
Российская Федерация, Орловская область, Мценский район, Карандаковское сельское поселение, СП "Мир"
|
57:11:0030201:472
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Подмокринское, ОАО "Ново-Волковское"
|
57:11:0000000:95
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Карандаковское, СП "Мир"
|
57:11:0000000:101
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)
|
57:11:0020301:517
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Карандаковское, СП "Мир"
|
57:11:0020301:188
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановский, СПК "Фарафоново"
|
57:11:0020301:623
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/с Карандаковский, д Малое Алисово
|
57:11:0020301:39
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/с Аникановский, по смежеству с землями н.п.Серебряный
|
57:11:0020301:518
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/с Карандаковский, СП "Мир"
|
57:11:0020301:40
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, по смежеству с землями н.п.Серебряный
|
57:10:0020101:1119
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Орловский, с/п Становское
|
57:11:0020301:488
|
Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"
|
57:10:0020101:2004
|
Орловская обл, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино")
|
57:11:0020301:489
|
Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"
|
57:10:0020101:2546
|
Орловская область, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино")
|
57:11:0020301:490
|
Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"
|
57:10:0020101:1873
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Орловский, с Паслово
|
57:11:0020301:491
|
Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"
|
57:10:0020101:2006
|
Орловская обл, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино")
|
57:11:0020301:492
|
Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"
|
57:10:0020101:2007
|
Орловская обл, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино")
|
57:11:0020301:493
|
Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"
|
57:10:0020101:2008
|
Орловская область, Орловский район, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино")
|
57:11:0000000:101
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)
|
57:10:0020101:2548
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Орловский, с/п Становское
|
57:11:0000000:1259
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)
|
57:10:0020101:1121
|
Орловская область, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино")
|
57:11:0020301:1027
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"
|
57:10:0020101:2002
|
Орловская обл, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино")
|
57:11:0020301:214
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановский, СПК "Фарафоново"
|
57:10:0020101:2003
|
Орловская обл, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино")
|
57:11:0020301:188
|
Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановский, СПК "Фарафоново"
|
57:10:0020101:1120
|
Российская Федерация, Орловская область, р-н Орловский, с/п Становское
Со схемой границ земельных участков можно ознакомиться на сайте Росреестра России (публичной кадастровой карте): https://pkk.rosreestr.ru.
Обработка полей (земельных участков) будет проводится следующими пестицидами и/или агрохимиками:
|
Название применяемого пестицида
|
Класс опасности
|
Сведения об опасных свойствах пестицидов
|
для человека
|
для пчел
|
ОДК в почве (мг/кг)
|
ПДК в воде (мг/дм3)
|
ПДК в воздухе рабочей зоны (мг/м3)
|
ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3)
|
Безводный аммиак
|
4
|
4
|
0,2
|
1,5
|
20
|
0,2
Время изоляции (исключения лёта пчёл): не менее 4-6 суток. Обработки будут проводиться в полном соответствии с требованиями законодательства. Настоящее объявление не является рекламой препаратов, указанных в нём.
Контактный телефон для уточнения информации: 8-920-815-74-97 Назаренко Екатерина Александровна (Главный агроном ООО «Отрадаагроинвест»).