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14:18, 9 апреля 2024 года

ВНИМАНИЕ!

ООО «ОТРАДААГРОИНВЕСТ»


Оповещает граждан о проведении химической обработки с/х угодий путем опрыскивания наземным способом в период с 08 апреля по 28 апреля 2024 года на территории Мценского и Орловского районов Орловской области, расположенных в близи населенных пунктов (муниципальных образований) и в границах земельных участков с кадастровыми номерами:

 

Кадастровый №

Адрес

Кадастровый №

Адрес

57:11:0000000:84

Орловская область, р-н Мценский, с/п Подберезовское, в районе н.п. Михайлов Брод, н.п.Красная Горка, н.п.Чичерино, н.п.Гантюрево, н.п.Жилино,н.п.Большое Лыково

57:11:0020301:664

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, юго-восточнее д. Приволье

57:11:0040301:525

 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Подберезовское, СП "Жилино"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск"

57:11:0020301:665

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, восточнее д. Приволье

57:11:0000000:1130

Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СПК "Гладкое"

57:11:0020301:728

Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)

57:11:0000000:47

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СПК "Гладкое"

57:11:1100101:267

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, д Фарафоново

57:11:0000000:47

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СПК "Гладкое"

57:11:1160101:194

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, д Жилинково

57:11:0040301:583

Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СПК "Гладкое"

57:11:0020301:881

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"

57:11:0040301:593

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СПК "Гладкое"

57:11:0020301:188

Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановский, СПК "Фарафоново"

57:11:0040301:173

Орловская обл, р-н Мценский, с/п Черемошенское, СП "Черемошны"

57:11:0020301:494

Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"

57:11:0040301:647

Орловская область, р-н Мценский, с/п Черемошенское, СПК "Черемошны"

57:11:1090101:169

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, д Поветкино

57:11:0040301:173

Орловская обл, р-н Мценский, с/п Черемошенское, СП "Черемошны"

57:11:0000000:101

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)

57:11:0040301:309

Орловская обл, р-н Мценский, с/с Черемошенский, территория СП "Черемошны", севернее н.п.Журавинка

57:11:0000000:1259

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)

57:11:0040301:306

Орловская обл, р-н Мценский, с/с Черемошенский, территория СП "Черемошны", севернее н.п.Журавинка

57:11:0020301:1133

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с.п. Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)

57:11:0040301:307

Орловская обл, р-н Мценский, с/с Черемошенский, территория СП "Черемошны", севернее н.п.Журавинка

57:11:0020301:207

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с.п. Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)

57:11:0040301:508

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Черемошенское, за северной окраиной д.Журавинка

57:11:0020301:452

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с.п. Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)

57:11:0040201:199

Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск"

57:11:0020301:453

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с.п. Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)

57:11:0040201:200

 Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск"

57:11:0020301:495

Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"

57:11:0040201:202

Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск"

57:11:0020301:496

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"

57:11:0040201:197

Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск"

57:11:0000000:1822

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с.п. Аникановское

57:11:0040201:87

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"

57:11:0020301:1026

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, КСП "Аникановское"

57:11:0040201:87

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"

57:11:0020301:550

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/с Аникановский, с востока н.п.Аниканово

57:11:0040201:196

Орловская обл, р-н Мценский, с/п Алябьевское, СП "Алябьевское"/ ОАО "Агрофирма "Зуша-Мценск"

57:11:0020301:551

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/с Аникановский, с востока н.п.Аниканово

57:11:0040101:606

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Спасско-Лутовиновское, СПК "Каменский"

57:11:0020301:570

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/с Аникановский, с востока н.п. Аниканово

57:11:0040101:172

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Спасско-Лутовиновское, СПК "Каменский"

57:11:0000000:1406

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Карандаковское, СП "МИР"

57:11:0040101:172

57:11:0000000:1556

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, сельское поселение Карандаковское, СП "Мир"

57:11:0000000:1245

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Спасско-Лутовиновское, СПК "Каменский" (оставшийся земельный участок)

57:11:0000000:1659

Российская Федерация, Орловская область, Мценский район, Карандаковское сельское поселение, СП "Мир"

57:11:0030201:469

Орловская обл, р-н Мценский, с/п Подмокринское, ОАО "Ново-Волковское"

57:11:0020301:519

Орловская обл, р-н Мценский, с/с Карандаковский, СП "Мир"

57:11:0030201:470

Орловская обл, р-н Мценский, с/п Подмокринское, ОАО "Ново-Волковское"

57:11:0000000:1406

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Карандаковское, СП "МИР"

57:11:0030201:471

Орловская обл, р-н Мценский, с/п Подмокринское, ОАО "Ново-Волковское"

57:11:0000000:1659

Российская Федерация, Орловская область, Мценский район, Карандаковское сельское поселение, СП "Мир"

57:11:0030201:472

Орловская обл, р-н Мценский, с/п Подмокринское, ОАО "Ново-Волковское"

57:11:0000000:95

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Карандаковское, СП "Мир"

57:11:0000000:101

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)

57:11:0020301:517

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Карандаковское, СП "Мир"

57:11:0020301:188

Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановский, СПК "Фарафоново"

57:11:0020301:623

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/с Карандаковский, д Малое Алисово

57:11:0020301:39

 Орловская обл, р-н Мценский, с/с Аникановский, по смежеству с землями н.п.Серебряный

57:11:0020301:518

Орловская обл, р-н Мценский, с/с Карандаковский, СП "Мир"

57:11:0020301:40

Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, по смежеству с землями н.п.Серебряный

57:10:0020101:1119

Российская Федерация, Орловская область, р-н Орловский, с/п Становское

57:11:0020301:488

Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"

57:10:0020101:2004

Орловская обл, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино")

57:11:0020301:489

Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"

57:10:0020101:2546

Орловская область, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино")

57:11:0020301:490

Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"

57:10:0020101:1873

Российская Федерация, Орловская область, р-н Орловский, с Паслово

57:11:0020301:491

Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"

57:10:0020101:2006

Орловская обл, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино")

57:11:0020301:492

Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"

57:10:0020101:2007

Орловская обл, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино")

57:11:0020301:493

Российская Федерация, Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"

57:10:0020101:2008

Орловская область, Орловский район, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино")

57:11:0000000:101

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)

57:10:0020101:2548

Российская Федерация, Орловская область, р-н Орловский, с/п Становское

57:11:0000000:1259

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново" (оставшийся земельный участок)

57:10:0020101:1121

Орловская область, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино")

57:11:0020301:1027

Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, с/п Аникановское, СПК "Фарафоново"

57:10:0020101:2002

Орловская обл, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино")

57:11:0020301:214

Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановский, СПК "Фарафоново"

57:10:0020101:2003

Орловская обл, р-н Орловский, с/п Становское, земельный участок (в бывших границах СП "Шепино")

57:11:0020301:188

Орловская обл, р-н Мценский, с/п Аникановский, СПК "Фарафоново"

57:10:0020101:1120

Российская Федерация, Орловская область, р-н Орловский, с/п Становское

Со схемой границ земельных участков можно ознакомиться на сайте Росреестра России (публичной кадастровой карте): https://pkk.rosreestr.ru.

Обработка полей (земельных участков) будет проводится следующими пестицидами и/или агрохимиками:

Название применяемого пестицида

Класс опасности

Сведения об опасных свойствах пестицидов

для человека

для пчел

ОДК в почве (мг/кг)

ПДК в воде (мг/дм3)

ПДК в воздухе рабочей зоны (мг/м3)

ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3)

Безводный аммиак

4

4

0,2

1,5

20

0,2

Время изоляции (исключения лёта пчёл): не менее 4-6 суток. Обработки будут проводиться в полном соответствии с требованиями законодательства. Настоящее объявление не является рекламой препаратов, указанных в нём.

Контактный телефон для уточнения информации: 8-920-815-74-97 Назаренко Екатерина Александровна (Главный агроном ООО «Отрадаагроинвест»).
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