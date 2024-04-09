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17:00, 9 апреля 2024 года Орловский "Народный фронт" отправил в зону СВО более семи тысяч тонн гуманитарного груза Эта работа продолжается.







Орловский "Народный фронт" вместе с муниципалитетами и партнерами отправил в зону СВО более семи тысяч тонн гуманитарного груза. Эта работа продолжается. На передовую каждый день отправляется помощь, в которой нуждаются бойцы, включая автомобили и другая немаловажная техника.



Орловщина поддерживает еще два детских дома в Луганске, шефствует над белгородскими госпиталями. Благодарные бойцы регулярно записывают слова признательности и отправляют их орловцам.





Александра Бахтина



