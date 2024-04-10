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8:00, 10 апреля 2024 года Орловские инспекторы выходят в рейды против юных мотоциклистов-нарушителей В регионе проходит профилактическая операция Госавтоинспекции.





В Орловской области стартовала операция «Мотоцикл». Ее цель – работа с подростками, которые выезжают на мотоциклах и скутерах на дороги, игнорируя правила. Одновременно профилактические мероприятия проводят с родителями несовершеннолетних. Взрослым напоминают контролировать и пресекать попытки детей сесть за руль. Также инспекторы выходят в рейды против юных мотоциклистов-нарушителей.



В управлении МВД по региону напоминают, что за управление несовершеннолетним водителем (по достижению им возраста 16 лет) мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем, не имея права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.



Если подросток младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители, которые могут быть привлечены к административной ответственности. К самому ребенку в этом случае тоже применяются меры воздействия.





Артем Ежаков



