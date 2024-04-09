Прокурором Дмитровского района Орловщины назначен Никита Плахов
9 апреля его представили коллективу.
Фото: прокуратура Орловской области
Прокурор Орловской области Алексей Тимошин 9 апреля представил коллективу нового прокурора Дмитровского района – Никиту Плахова.
Как рассказали в ведомстве, Никита Плахов имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры работает 11 лет, пять из которых был прокурором Колпнянского района. За годы службы Никита Плахов зарекомендовал себя квалифицированным руководителем, отметили в прокуратуре.