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14:30, 9 апреля 2024 года Орловские полицейские пресекли сбыт 200 свертков с наркотиками Под подозрением оказались два иностранца.



Фото: УМВД России по Орловской области

В Советском районе Орла по подозрению в наркопреступлении задержаны два гражданина одного из государств ближнего зарубежья.



При себе у них нашли два свертка и пачку из-под сигарет. Внутри находилось более 200 разовых доз метадона общей массой 47,95 грамма. Наркотик предназначался для сбыта через тайники.



Как сообщили в управлении МВД по региону, следствие ходатайствует об отправке подозреваемых в СИЗО.





Артем Ежаков



