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17:27, 9 апреля 2024 года В Орле продолжают ремонтировать дороги Черновой слой асфальта укладывают на участке в Северном районе.



Фото: скриншот из видео пресс-службы администрации Орла

На большом участке дороги, расположенном от пересечения Московского шоссе с улицей Михалицына до кольцевой развязки на улице Раздольной в Орле, укладывают черновой слой асфальта. Каждую ночь на объекте трудится бригада из 20 человек и 12 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе орловской мэрии. Ремонтные работы выполняет подрядная организация ООО "Вектор". Бригада приступила к укладке чернового слоя, чтобы автолюбители не испытывали дискомфорта в передвижении. Работы планируют выполнить до конца недели, после чего будет уложен основной слой асфальта.





Вести-Орёл



