Главная » Новости



12:15, 9 апреля 2024 года Житель Орла рассказал, как за деньги передавал ВСУ информацию о военных объектах в регионе На контакт с украинскими спецслужбами задержанный пошел по собственной инициативе.







В Орле сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по собственной инициативе передавал ВСУ данные о военных объектах на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Орловской области.



- УФСБ России по Орловской области выявлено, что подозреваемый посредством интернет-мессенджера инициативно обратился к представителям проукраинских информационных проектов, осуществляющих поддержку вооруженных формирований Украины, и высказал готовность в оказании помощи украинским спецслужбам в добывании сведений об интересующих их объектах на территории Российской Федерации. Впоследствии им по собственной инициативе предоставлен ряд информаций о принимаемых ВС России мерах в сфере военно-медицинского обеспечения в условиях специальной военной операции, - говорится в сообщении ведомства.



Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности Российской Федерации". Подозреваемый арестован.





Вести-Орёл



