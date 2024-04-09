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12:00, 9 апреля 2024 года 20 врачей и 18 фельдшеров отправились работать в орловские села и деревни Они стали участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в 2023 году.



Фото: архив

В 2023 году в орловскую глубинку отправились работать 20 врачей и 18 фельдшеров. Они стали участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".



Все медики получили единовременные выплаты. Для врачей их размер составил от миллиона до полутора миллионов рублей, а для фельдшеров - от 500 до 750 тысяч.



Как сообщает тг-канал "Орловская область", по поручению президента Владимира Путина программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлены в РФ до 2030 года.





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