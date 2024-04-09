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11:30, 9 апреля 2024 года В Орловской области пройдет конкурс "Лучшие практики наставничества - 2024" Заявки можно подавать до 20 мая 2024 года.



Фото: архив "Вестей"

Департамент экономического развития Орловщины объявил о проведении областного конкурса "Лучшие практики наставничества - 2024". Цель – поддержка предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда".



Как рассказали в пресс-службе областного правительства, заявки можно подавать с 15 апреля до 20 мая 2024 года включительно. Конкурс проводится по основным и специальным номинациям.



Основные:



- Прорывные технологии повышения производительности труда;

- Профессиональное развитие молодежи;

- Цифровые инновации на предприятии.



Специальные номинации:



- Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда;

- Наставничество в индустрии гостеприимства.



Заявки подаются в электронном виде на почту tsh@adm.orel.ru и в печатном виде по адресу: Орел, площадь Ленина, 1, департамент экономического развития и инвестиционной деятельности.





Сергей Силаев



