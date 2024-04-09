В Орловской области пройдет конкурс "Лучшие практики наставничества - 2024"
Заявки можно подавать до 20 мая 2024 года.
Фото: архив "Вестей"
Департамент экономического развития Орловщины объявил о проведении областного конкурса "Лучшие практики наставничества - 2024". Цель – поддержка предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда".
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, заявки можно подавать с 15 апреля до 20 мая 2024 года включительно. Конкурс проводится по основным и специальным номинациям.
Основные:
- Прорывные технологии повышения производительности труда;
- Профессиональное развитие молодежи;
- Цифровые инновации на предприятии.
Специальные номинации:
- Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда;
- Наставничество в индустрии гостеприимства.
Заявки подаются в электронном виде на почту tsh@adm.orel.ru и в печатном виде по адресу: Орел, площадь Ленина, 1, департамент экономического развития и инвестиционной деятельности.