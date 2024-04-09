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11:00, 9 апреля 2024 года За сжигание сухой травы орловцев оштрафовали на 200 тысяч рублей В 2024 году составлено 152 протокола.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области проводят проверки по фактам сжигания сухой растительности. С начала года инспекторы ГУ МЧС России по Орловской области выписали уже 152 протокола. Общая сумма штрафов составила около 200 тысяч рублей.



Как сообщают спасатели, бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора создает пожарным немало проблем. Количество выездов на тушение сухой растительности значительно увеличилось.





Сергей Мерцалов



