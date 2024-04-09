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10:30, 9 апреля 2024 года
Под Орлом "Рено Клио" наехал на выбоину и оказался в кюветеВ аварии пострадали два человека.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
8 апреля около семи часов вечера на трассе "Орел-Ефремов" произошло ДТП. 37-летний водитель автомобиля "Рено Клио" оказался в кювете из-за дефекта дорожного покрытия.
Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, на 43-м километре автодороги машина попала в выбоину. Транспортное средство слетело в правый придорожный кювет и опрокинулось.
Травмы получили водитель и его 29-летняя пассажирка. Пострадавшие отказались от госпитализации.
Сергей Мерцалов
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