За сутки в Орловской области сгорело 13 гектаров сухой травы

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9:25, 9 апреля 2024 года
За сутки в Орловской области сгорело 13 гектаров сухой травыС огнем боролись сотрудники МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
За минувшие сутки спасатели в Орловской области потушили тринадцать возгораний сухой травы. Термоточки были зафиксированы в Урицком, Троснянском, Мценском, Кромском, Ливенском, Краснозоренском, Должанском, Залегощенском, Новодеревеньковском и Сосковском районах.
Сухая трава горела на площади более 13 гектаров.
- Все возгорания были ликвидированы сотрудниками пожарно-спасательных подразделений. Инспекторы Госпожнадзора проводят административные расследования, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
Вести-Орёл