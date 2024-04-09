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9:25, 9 апреля 2024 года За сутки в Орловской области сгорело 13 гектаров сухой травы С огнем боролись сотрудники МЧС.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

За минувшие сутки спасатели в Орловской области потушили тринадцать возгораний сухой травы. Термоточки были зафиксированы в Урицком, Троснянском, Мценском, Кромском, Ливенском, Краснозоренском, Должанском, Залегощенском, Новодеревеньковском и Сосковском районах. Сухая трава горела на площади более 13 гектаров. - Все возгорания были ликвидированы сотрудниками пожарно-спасательных подразделений. Инспекторы Госпожнадзора проводят административные расследования, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.





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