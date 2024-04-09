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10:00, 9 апреля 2024 года

Бойцы армейского спецназа поблагодарили жителей Орловской области

Военные несут службу на государственной границе.

Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева

Бойцы армейского спецназа передали слова благодарности орловцам за поддержку и помощь. Военные надежно охраняют границы России.

- Передаем привет всем жителям Орла и Орловской области и благодарим за гуманитарную помощь. Отдельное спасибо Андрею Евгеньевичу Клычкову и всей его команде, - сказали бойцы в видеообращении.

Как отметил в своем телеграм-канале помощник губернатора Сергей Лежнев, сейчас приграничье стало полноценным фронтом, порой здесь жарче, чем непосредственно на передовой. Парни сражаются на нашей земле и защищают мирных граждан. Среди них - орловские ребята, которыми гордится вся страна.

- По поручению губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова, мы помогали и будем помогать нашим защитникам. С этими бойцами – всегда на связи, - сообщил Лежнев.


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