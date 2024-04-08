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18:52, 8 апреля 2024 года

Стала известна цена проезда в орловских дачных автобусах

Курсировать они начнут с 20 апреля.


Стала известна цена проезда в орловских дачных автобусах. Информацию опубликовал тг-канал "Телеграммы из Орла".

В черте Орла наличной нужно будет заплатить 28 рублей и 27 рублей в границах Ливен, плюс действующий тариф за каждый километр за чертой города из расчета 2,50 рубля за километр. По карте в черте Орла нужно будет отдать 25 рублей и 27 рублей в границах Ливен, а также действующий тариф за каждый километр за чертой города из расчета 2,50 рубля за километр.

Для льготников предусмотрен единый социальный проездной билет. Его цена – 650 рублей в месяц вне зависимости от количества поездок.

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Артем Ежаков
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