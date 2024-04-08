Под Орлом ремонтируют дорогу к Вязкам

В Орловском муниципальном округе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приступили к капремонту дороги "ж/д переезд (ул. Чешская) – д. Тайное – д. Вязки". Об этом сообщает региональный информационный портал.
Подрядчик начал подготовительные работы. По 30-е августа 2024-го года фирма должна отремонтировать участок длиной в 2,5 километра. Специалисты уложат асфальтобетонное покрытие, установят дорожные знаки, искусственные неровности, остановочный павильон, а также обустроят разворотную площадку для дачного автобуса.
Стоимость работ составит порядка 27 миллионов рублей.