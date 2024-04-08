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20:40, 8 апреля 2024 года В Залегощенском районе купили технику для содержания дорожной сети Обновление спецпарка шло несколько лет.







В Залегощенском районе Орловской области несколько лет закупали технику для содержания дорожной сети.



Так, новый рециклер позволяет выполнять ремонтные работы даже в минусовую температуру с помощью барабанной печи. В ней асфальт нагревается до 300 градусов. Таким способом латают глубокие ямы. Новое полотно обещает прослужить не менее трех лет.



За последние два года в район приобрели еще новый грейдер и КамАЗ. В связи с большим фронтом работ появился и УАЗ, чтобы можно было быстрее добираться в труднодоступные места. Другой новинкой стала ассенизаторская машина. Автомобиль при помощи вакуумного насоса и заборных рукавов откачивает жидкие бытовые отходы из канализации и выгребных ям.



Всего в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Орловской области отремонтируют восемь участков дорог протяженностью почти десять километров.





Эльза Ахмедбекова



