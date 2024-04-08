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20:30, 8 апреля 2024 года На "Титанике" в Орле завершено более 30% работ Подрядчики заверяют, что процесс идет по графику.







В многопрофильном медцентре в Орле, более известном как "Титаник", уже выполнено более 30% работ. По словам подрядчиков, сроки соблюдаются, и к ноябрю 2024-го года корпус будет закончен.



Ежедневно на объекте трудятся порядка 180 строителей разных специальностей. Выполнено больше трети работ: практически завершены демонтажные процессы, возводятся новые перегородки, в стадии завершения стяжка полов, монтируются инженерные системы.



После завершения строительно-монтажных работ корпус будет оснащаться современным медицинским оборудованием.



Передача здания Орловской областной больнице произойдет уже после установки медицинского оборудования. Полное завершение работ планируют к 2025-му году.





Елена Литинская



