В многопрофильном медцентре в Орле, более известном как "Титаник", уже выполнено более 30% работ. По словам подрядчиков, сроки соблюдаются, и к ноябрю 2024-го года корпус будет закончен.
Ежедневно на объекте трудятся порядка 180 строителей разных специальностей. Выполнено больше трети работ: практически завершены демонтажные процессы, возводятся новые перегородки, в стадии завершения стяжка полов, монтируются инженерные системы.
После завершения строительно-монтажных работ корпус будет оснащаться современным медицинским оборудованием.
Передача здания Орловской областной больнице произойдет уже после установки медицинского оборудования. Полное завершение работ планируют к 2025-му году.