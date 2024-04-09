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9:00, 9 апреля 2024 года Орловский отряд "ЛизаАлерт" ищет добровольцев Присоединиться могут совершеннолетние жители региона.





Орловский отряд "ЛизаАлерт" ищет добровольцев. Об этом поисковики сообщили в своей группе в "ВКонтакте". Присоединиться могут совершеннолетние жители региона, готовые помогать в поисках пропавших людей. Заинтересованным нужно позвонить на бесплатную горячую линию отряда: 8(800)700-54-52.

"Пропавшему нужны именно вы – самые обычные люди, готовые идти в лес или в город, совершать важные звонки или мониторить социальные сети", – отметили в "ЛизаАлерт". Анкета добровольца размещена в сообществе отряда в "ВКонтакте".





