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8:30, 9 апреля 2024 года Орловские банкроты с начала года заплатили более 30 миллионов рублей Такие цифры озвучили в УФНС.



Фото: архив

По данным УФНС России по Орловской области сумма поступлений с начала 2024 года от предприятий и граждан, находящихся в процедурах банкротства, составила 32, 5 миллиона рублей.



По состоянию на 1 марта 2024 года в регионе в процедурах банкротства находились около 2,2 тысячи должников. Общая задолженность по платежам составила 1,2 миллиарда рублей. Из них подавляющая часть – 1,1 миллиарда – приходится на 96 организаций. Еще 2,1 тысячи местных жителей и предпринимателей задолжали 81 миллион рублей.





Сергей Силаев



