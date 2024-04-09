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8:00, 9 апреля 2024 года В орловской Бунинке открылась выставка, посвященная Дню космонавтики Экспозиция работает до 14 апреля.



Фото: архив

В отделе документов на иностранных языках Орловской областной библиотеки имени Бунина открылась выставка "Космос далекий и близкий", посвященная Дню космонавтики. Из газет и журналов орловцы смогут узнать о планетах и их спутниках, звездах, квазарах и кометах.



Как сообщили в библиотеке, на выставке представлена литература на английском, французском и немецком языках. Вниманию посетителей предлагаются научно-популярные журналы "Science & Vie" и "Discover", рассказывающие о загадках Солнечной системы.



- Также вы узнаете, как проходил поиск жизни на Марсе, чем примечательна карликовая планета Седна и насколько опасен космический металлолом, - рассказали сотрудники Бунинки.



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