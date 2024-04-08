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15:30, 8 апреля 2024 года В Орловской области начался сезон уличных пробежек Этому благоволит погода.







В Орловской области с наступлением тепла начался сезон уличных пробежек. К нему важно правильно подготовиться.



В период простоя поможет беговая дорожка. Специалисты советуют: лучше начать с ходьбы босиком. Человеческая стопа изначально не готова к нагрузкам, ее важно приучить к новым условиям.



Тренировка бегуна – целый комплекс упражнений. Спортсмены укрепляют стопы и спину через прыжки, скакалку и другие активности.



Бегом нельзя заниматься в период острых заболеваний и при обострении хронических.





Анастасия Дорохова



