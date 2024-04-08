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15:00, 8 апреля 2024 года Орловца подозревают в смертельном избиении собутыльника Мужчина заключен под стражу.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Дмитровском районе нашли подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 54-летнего местного жителя. Трагедия произошла в конце марта в деревне Лубянки.



Как рассказали в СУ СК России по региону, преступление вменяют 62-летнему знакомому погибшего. Он рассказал, что в день трагедии жертва пришла к нему домой. В ходе застолья собутыльники поссорились, и подозреваемый избил гостя. Последний скончался через несколько дней.



Фигурант взят под стражу. Ему грозит до 15 лет заключения.





Артем Ежаков



